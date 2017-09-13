"Реал" Мадрид – АПОЭЛ. Прогноз Никиты Ковальчука

Создатель популярной интернет-передачи "Картавый футбол" Никита Ковальчук в качестве прогнозиста команды "Рейтинга Букмекеров" сделал прогноз на матч "Реал" Мадрид – АПОЭЛ в рамках группового турнира Лиги чемпионов сезона-2017/18. Встреча состоится 13 сентября в 21.45 по московскому времени. Наш эксперт не сомневается в уверенной победе "Реала".

Здесь сложно что-то говорить. Да, безусловно, у мадридского "Реала" кризис. Провальный старт чемпионата Испании. Две ничьи подряд при том, что в обеих встречах "Королевский клуб" должен был побеждать. Есть некоторые опасения относительно того, что не решают свои моменты "сливочные". Нет Криштиану Роналду, который в сложный момент может повести команду за собой. Но, в любом случае, во-первых, этот матч, пройдет на "Сантьяго Бернабеу", во-вторых, это АПОЭЛ, который даже у себя в чемпионате сейчас не блещет. Последние результаты клуба оставляют желать лучшего.

В общем, мне представляется, что мадридский "Реал" оторвется на своем сопернике. Я думаю, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан прекрасно понимает, что его команда должна разгромно побеждать в этой встрече, чтобы линия атаки почувствовала себя более уверенно. И в этом плане "АПОЭЛ" для "Реала" сейчас очень удобный соперник. И я полагаю, что "королевский клуб" решит все свои вопросы еще в первом тайме.