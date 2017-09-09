"Реал" – "Леванте". Прогноз Александра Вишневского

Эксперт команды "Рейтинга Букмекеров" Александр Вишневский дал прогноз на матч "Реал" Мадрид – "Леванте" в 3-м туре ла лиги сезона-2017/18. Наш эксперт полагает, что мадридцы выиграют первую половину с форой (-1).

Чемпионы страны принимают победителя второй ла лиги. Субботний полдень – не лучшее время для "Реала" время матча после паузы на игры национальных сборных. Однако, мне кажется, что у команды Зинедина Зидана проблем в этой игре не возникнет. Иско и Марко Асенсио находятся в потрясающей форме. Преимущество хозяев поля в индивидуальном мастерстве огромно. В двух предыдущих турах "Реал" открывал счет в первую двадцатиминутку. Мне кажется, оборона "Леванте" тоже недолго продержится на "Сантьяго Бернабеу". Но все же, с учетом небольшого времени на подготовку к игре для "сливочных", выберу достаточно осторожную ставку. На "Реал" по итогам первого тайма с форой "минус один". Едва ли "Леванте" сможет сохранить ничейный счет до перерыва. Куда больше шансов на то, что "сливочные" забьют в первом тайме более одного мяча.