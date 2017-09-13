"РБ Лейпциг" – "Монако". Прогноз Егора Титова

Экс-капитан "Спартака" и сборной России по футболу, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Егор Титов сделал прогноз на матч "РБ Лейпциг" – "Монако" в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2017/18. Встреча состоится в среду на стадионе "Ред Булл-Арена – Центральштадион" в Лейпциге. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что гости победят в "верховой" встрече.

Честно говоря, обе команды меня удивляют. "РБ Лейпциг" с хорошей точки зрения. "Монако" же – с плохой. Как можно было проиграть "Ницце" с таким разгромным счетом. Второй год подряд такое с "Монако" происходит. Объяснить логически это сложно.

"Лейпциг" новичок, хотя команда хорошая, серьезная, многое может. Но "Монако" после такого поражения от "Ниццы" прояви себя с лучшей стороны. Многих выкупили из "Монако", но состав по-прежнему силен. Понятно, что игра будет веселой, с моментами. Но я бы здесь поставил на более опытный "Монако". Фалькао решит несколько эпизодов.

Моя ставка – "победа "Монако" и тотал больше 2,5 мяча". "Лейпциг" будет стараться, но класс исполнителей у него пониже, а главное – опыт гостей обязан сыграть свою роль.