Рафаэль Надаль – Андрей Рублев. Видеопрогноз Анны Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мира, комментатор "Евроспорта", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Рафаэль Надаль – Андрей Рублев в 1/4 финала мужского одиночного разряда US Open, который проходит в Нью-Йорке. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче будет сыграно более 31,5 гейма.

Привет всем!

Встреча Рублева и Надаля. Россиянин впервые прошел так далеко, феноменальную игру сейчас показывает, классно держится на задней линии, бьет со всей силы и не ошибается – просто удивительно насколько он легко и свободно выступает. Обыграл приличных игроков, и я думаю, что против Надаля ему терять совершенно нечего. Соответственно, мое предположение, что теннисисты сыграют больше 31,5 гейма. Все-таки Надаль сейчас довольно непредсказуем. Он то блестяще сыграет с Долгополовым, то ужасно с кем угодно. В первых кругах у него вообще игра совершенно не шла.

Теннисисты между собой тренировались уже, то есть никаких непредсказуемых моментов не будет. Хочется верить, что Рублев на своей расслабленности выйдет и отыграет по максимуму, так что больше 31,5 гейма теннисисты должны наиграть.