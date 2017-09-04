Рафаэль Надаль – Александр Долгополов. Прогноз Михаила Самохина

Призер конкурса прогнозов "Деньги КорЛЕОНе" от "Рейтинга Букмекеров" Михаил Самохин, выбранный в команду экспертов "РБ", дал прогноз на матч Рафаэль Надаль – Александр Долгополов 1/8 финала мужского одиночного разряда US Open-2017.

Неточен был прогноз на матч с участием Троицки и Долгополова. Делал я ставку на то, что Виктор перебегает Александра, а он перебегал сам себя. Совершив просто немыслимое количество лишних действий, крутясь вокруг мяча как юла, с невозможностью приложиться к нему. Долгополову что и оставалось – чаще стоять и отражать глупые действия Виктора, точно, мощно и методично.

Восемь раз встречались игроки между собой, стиль игры знаком обоим, как сильные, так и слабые стороны. Лишь дважды Александр в упорной борьбе оказывался сильнее. Мощное начало и левая рука с одной стороны, холд и агрессивный прием с другой. Формат пятисетовика удобнее для Рафы. Видно по игре с Майером, что Надаль еще в поисках ритма, добавить немного техники Леонардо и можно было бы говорить о победе. У Александра есть умные удары в арсенале. Силы на пробитие Рафы в том состоянии, что он сейчас, хватит. Передвижение – это, конечно, козырь Надаля, но матч давних знакомых должен быть поистине ярким, в котором нужно играть до последнего, падая и получая травмы, крича и ломая ракетки. Жду от Александра полной отдачи. Сейчас ему это по силам.