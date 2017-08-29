Прогноз. Роджер Федерер – Фрэнсис Тиафо: швейцарец не встретит борьбы

30 августа в матче первого круга мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису сыграют Роджер Федерер и Фрэнсис Тиафо. "Рейтинг Букмекеров", учитывая свежесть и класс швейцарца, считает, что в матче будет сыграно меньше 28,5 гейма.

Роджер Федерер, учитывая свой возраст, выбрал в этом сезоне достаточно хитрую модель. Швейцарец появляется на турнирах перед "Большим шлемом", набирает необходимую форму, а затем, пользуясь отсутствием серьезных соперников и собственной свежестью, выигрывает "мэйджоры". Так было перед Открытым чемпионатом Австралии, так было перед Уимблдоном, и так же он поступил и на сей раз. Правда, в Монреале Роджер уступил в финале Александру Звереву (3:6, 4:6). Но тут стоит сделать скидку на то, что Федерер в последний раз играл аж в Уимблдоне.

Что касается Тиафо, то это теннисист уровня американских челленджеров. Пусть в Цинциннати он и обыграл Зверева, но Александр, видимо, долго праздновал уже упомянутую победу.

Если говорить о предстоящем матче, то я склонен полагать, что Роджер одержит достаточно легкую победу. Он прекрасно понимает, что сетка попалась ему опасная, а в первом круге нельзя тратить силы, которые пригодятся в борьбе за первую строчку мирового рейтинга. Тиафо не тот соперник, которому можно отдавать геймы на турнире "Большого шлема". Поэтому я тут возьму ставку на тотал меньше 28,5 гейма.