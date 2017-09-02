Прогноз. Рафаэль Надаль – Леонардо Майер: в матче будет меньше 31,5 гейма

2 сентября в матче третьего круга мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США сыграют Рафаэль Надаль и Леонардо Майер. "Рейтинг Букмекеров", учитывая стиль игры теннисистов, полагает, что они сыграют меньше 31,5 гейма.

Надаль пока достаточно тяжело разгоняется. Если в первом круге он более или менее спокойно обыграл Душана Лайовича (7:6, 6:2, 6:2), то во втором отдал сет Таро Даниэлу (4:6, 6:2, 6:2, 6:2). Но на фоне того безобразия, что творит Роджер Федерер, у Рафы прямо эталонная игра.

В третьем круге ему, впрочем, должно быть полегче. Леонардо Майер – аргентинец, и манера его игры грунтовая. Все это выгодно испанскому теннисисту. Более того, Леонардо уже успел устать. В основную сетку он пробился, получив статус "лаки-лузера", поскольку проиграл в финале квалификации. В главном турнире аргентинец уже провел два непростых матча, обыграв Ришара Гаске (3:6, 6:2, 6:4, 6:2) и Юичи Сугиту (6:7, 6:4, 6:3, 6:4).

Также стоит отметить, что Рафа прекрасно знает возможности соперника. Он ведет в личных встречах со счетом 4:0 и за эти матчи не отдал Майеру ни одного сета. Поэтому я склонен полагать, что мы увидим здесь меньше 31,5 гейма. Да и пора уже главным фаворитам показывать хороший уровень тенниса.