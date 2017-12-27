Прогноз на матч "Металлург" – "Динамо" (Москва) от Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса", комментатор "КХЛ ТВ" и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Металлург" – "Динамо" Москва в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в среду в Магнитогорске на "Арена-Металлург". Наш эксперт прогнозирует победу хозяев в не слишком результативном матче.

Думаю, что "Магнитка" фаворит в данной встрече, она ее выиграет. Во-первых, дома играет, во-вторых, большинство должно заработать. В матче со СКА проиграли 0:4, не получилось забить ни 5 на 5, ни 5 на 4. Но здесь должно большинство заработать, так как "Магнитка" сильнее на данный момент.

"Динамо" на контратаках может многое сделать. Все будет зависеть от физического состояния москвичей. Думаю, что победит "Магнитка" в "низовой" встрече.