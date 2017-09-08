Прогноз. "Гамбург" – "РБ Лейпциг": "динозавры" продемонстрируют качество обороны

Возвращается к нам бундеслига после двух недель ожидания. И в стартовом матче третьего тура немецкого элитного чемпионата "динозавры" из Гамбурга встретятся с "быками" из Лейпцига.

Забавными выдались результаты прошлого сезона, когда команды обменялись разгромными победами, причем гостевыми. В Гамбурге "РБ Лейпциг" победил – 4:0, но во втором круге нарвался на диких "динозавров", которые пытались спастись, и уступили – 0:3. На этот раз не жду такого разгула одного из соперников. Старт сезона, еще не все разыгрались. Многие ищут себя, а посему осторожничают.

"Гамбург", который год за годом стоит на вылет, на сей раз начал сезон с двух побед. Смотрел матч северян в прошлом туре в Кельне. Хочу сказать, что "Гамбург" был прекрасен. Качественная оборона, потрясающие умение выискать шанс для контратаки. Все это привело ко второй победе в бундеслиге, не помешало даже удаление. Маркус Гисдоль удивляет. После работы с "Хоффенхаймом" за ним закрепилась слава наставника, умеющего устраивать концерты по поводу и без. Сейчас же он строит команду, добывающую результат.

У "Гамбурга" получили травмы два важных игрока группы атаки – Хунт и Мюллер. Это значительно снизит атакующий потенциал "динозавров". Думаю, Гисдоль сделает упор на качественную игру сзади. У "РБ Лейпциг" через несколько дней дебют в Лиге чемпионов. Это нереальное событие для клуба. Нужно принимать полуфиналиста прошлого розыгрыша – "Монако". Думаю, что головы тренеров, да и игроков тоже, больше заняты матчем с командой из княжества.

"Гамбург" без лидеров атаки сделает ставку на баланс, качество в защите. "Лейпциг" же против выстроенной обороны многое не сделает. На мой взгляд, ставка – "индивидуальный тотал "РБ Лейпциг" меньше 1,5 мяча" отлично подходит для завтрашнего матча.