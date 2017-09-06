Прогноз. Евробаскет-2017. Греция – Польша: матч будет результативным

В рамках заключительного пятого тура группового раунда чемпионата Европы по баскетболу сборная Греции встретится с командой Польши. В принципиальном сражении за место в плей-офф стоит ждать высокую результативность.

Последний матч группового раунда для этих коллективов становится ключевым. Расклады просты – кто выиграет, тот и пробьется в 1/8 финала. Греция до этой встречи проиграла три поединка подряд, в том числе и накануне – Финляндии. А вот поляки уступили в минувших двух сражениях, но в каждой игре имели шансы вырвать победу.

Если в составе эллинов уже не первый матч лихорадит лидеров, и сейчас непросто спрогнозировать на кого именно будет сделана ставка, то в ростере Польши все пока четко и стабильно. Лучшим однозначно является Адам Вакзински, которому регулярно качественно помогают Слоутер и Понитка. Эта троица в среднем за матч набирает под 42 очка.

Стоит отметить, что Греция и Польша входят в топ-8 команд по результативности на этом турнире. Поляки в среднем за матч набирают по 83,5 очка, а эллины – 80,5 пункта. Понятно, что в матче Польши и Финляндии был овертайм, который и позволил сыграть результативно, но в целом команда действует резво, причем имеет определенную ротацию по части бомбардиров.

Греки без традиционного упора на трехочковые броски обойтись не смогут, а учитывая важность матча и понимание того, что только за счет обороны с поляками не справиться, может в некотором роде сделать перекос в сторону атаки. Хотя, надо признать, что с процентом реализации дальних выстрелов у греков большие проблемы. Последний матч несколько улучшил этот показатель, но в поединке против Словении в этом плане был настоящий провал – 3/20. В то же время показатель эффективность у них со средней дистанции третий на турнире – 58 процентов.

Учитывая резвость в атаке обеих команд и весьма солидные статистические показатели результативности, стоит в данной встрече присмотреться к ставке на тотал матча больше 150,5 очка. Отметим, что в четырех встречах с участием греков меньше 150 очков не набиралась, а в поединках польской команды данный тотал пробивался во всех случаях.