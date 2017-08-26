Прогноз. "Дженоа" – "Ювентус": туринцы выиграют с сухим счетом

26 августа в матче второго тура итальянской серии А-2017/18 "Дженоа" примет "Ювентус". "Рейтинг Букмекеров" отдает предпочтение действующему чемпиону и считает, что он выиграет с сухим счетом.

"Дженоа" не впечатлила в матче со "Сассуоло". С одной стороны, генуэзцы добыли ничью на выезде, но с другой нужно понимать, что соперник очень плох в обороне. Тот факт, что "Дженоа" не смогла забить, даже с учетом фактора первого тура, заставляет призадуматься.

"Ювентус", в свою очередь, достаточно комфортно разобрался дома с "Кальяри", забив три безответных мяча. По разу отличились Манджукич, Дибала и Игуаин. Многих интересовало, кто составит пару Кьеллини в центре обороны туринцев, и в первом матче им стал Даниэле Ругани, что лично я считаю, правильным выбором. Молодой защитник полон желания доказать состоятельность, и одноклубники его уже порядком накачали. То ли еще будет, как говорится, в матче против "Милана".

Учитывая все вышеизложенное, я не думаю, что "Дженоа" сумеет что-то противопоставить "Ювентусу". Пока еще начало сезона, игроки не обременены другими турнирами, да и тот факт, что после этого тура будет пауза на матчи сборных, все свежи и отдохнувшие. Поэтому можно полагать, что "Ювентус" в привычном стиле сумеет разобраться с соперником. А привычный стиль туринцев – победа с сухим счетом.