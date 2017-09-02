Прогноз. Дамир Джумхур – Андрей Рублев: у россиянина хорошие шансы на победу

2 сентября в матче третьего круга мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США сыграют Дамир Джумхур и Андрей Рублев. "Рейтинг Букмекеров", учитывая форму россиянина, считает, что он пройдет в следующий круг.

Джумхур подошел к US Open 2017 в неплохой форме. Он сыграл в полуфинале турнира в Лос-Кабосе, затем в финалах в Санто-Доминго и Уинстон-Сейлеме. Да, соперники ему попадались не самые сильные, но и не самые слабые. На этом турнире босниец переиграл Пабло Куэваса (7:5, 7:6, 6:1) и Седрика-Марселя Штебе (4:6, 6:4, 6:0, 6:1).

Что касается Рублева, то из его последних успехов можно ответить победу в Умаге. В Цинциннати и Уинстон-Сейлеме он сыграл не лучшим образом, но отлично проявил себя на Открытом чемпионате США, обыграв во втором круге Григора Димитрова (7:5: 7:6, 6:3), которого считали одним из главных фаворитов. В первом же матче россиянин прошел Альяжа Бедене (6:1, 6:4, 6:4).

Ожидается сложный матч, поскольку теннисисты сейчас более или менее равны, да и фактор нерва будет присутствовать. Но я все-таки склонен отдать предпочтение россиянину. Он чуть более свеж, наглее, да и победа над Димитровым, определенно, придаст ему уверенности в собственных силах. Рублев против Джумхура не будет зажиматься и сыграет в свой теннис.