Польша – Казахстан. Прогноз Валерия Карпина

Бывший главный тренер московского "Спартака", эксклюзивный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Валерий Карпин дал свой прогноз на матч Польша – Казахстан в восьмом туре квалификации чемпионата мира-2018. Эксперт ставит на крупную и сухую победу Польши.

Скорее всего, в этом матче все понятно. Казахстан уже давно никого не обыгрывал, более того, даже не мог взять ни у кого очки. А Польше необходимо реабилитироваться после поражения от Дании и выходить на чемпионат мира. Поэтому я уверен в крупной победе Польши. Казахстан, в свою очередь, даже не сможет забить. Крупная и сухая победа поляков.