Петра Квитова – Гарбинье Мугуруса. Прогноз Анны Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мира, комментатор "Евроспорта", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Петра Квитова – Гарбинье Мугуруса в четвертом круге женского одиночного разряда US Open, который проходит в Нью-Йорке. Поединок состоится в ночь с воскресенья на понедельник. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче испанка победит в двух партиях.

Согласна с тем, что Гарбинье Мугуруса – фаворит в этом матче. Разыгралась испанка в последнее время, не наступил у нее провал после выигрыша Уимблдона, хотя многие его ей предрекали, помня об истории прошлого года и победе на "Ролан Гаррос".

Петра Квитова неплохо выглядела в матче с Каролин Гарсия, но француженка очень много ошибалась. Конечно, Мугуруса столько дарить не будет.

В личных встречах преимущество у Квитовой, ведет она 2:1. В прошлом году в Пекине Петра выиграла 6:1, 6:4. Но сейчас такой момент, когда Мугуруса явно на пике формы, буквально всех сносит с корта. Рыбарикова вообще всего два гейма взяла. А Квитова пытается найти себя после вынужденного перерыва.

Пока девушки на этом турнире не проиграли ни сета на двоих. Думаю, после этого матча такая статистика останется только у испанки. Набрала она уверенность, очень стабильно играет, недавно выиграла легко турнир в Цинциннати. Удивительно для меня видеть такую Мугурусу. Мы привыкли к той, которая не контролирует свои удары. Преображение невероятное. Квитова – хорошая проверка для испанки. Но по уровню она сейчас превосходит Петру и победит в двух сетах.