"Нефтехимик" – "Спартак". Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ, комментатор "КХЛ ТВ" и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Нефтехимик" – "Спартак" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в четверг в Нижнекамске на "Нефтехим-Арене". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче победят красно-белые.

"Спартак" выдал сумасшедший матч в Казани. Игра складывалась по-разному. Не удалось выстоять в третьем периоде, но в овертайме "Спартак" в какой-то степени себя лучше показал и добился заслуженной победы. Защитник Лаюнен забросил победную шайбу. Играл он, кстати, вместе с Аляевым, новым приобретением "Спартака", если Аляев так и дальше будет играть, то станет основным защитником красно-белых. Мы уже говорили, что это хорошее приобретение.

Плюс, я бы отметил, что Максвелл добавил, провел отличный матч в Казани. Поучаствовал он в голе Лаюнена, ассистировал финну. Да и в двух других шайбах был задействован. Только Стоа забросил с передачи Лещенко.

"Спартак" – боеспособный коллектив. Тяжело будет "Нефтехимику", у него последнее место в лиге по реализации большинства. Была возможность выиграть у "Торпедо", две равные, похожие команды встречались. Но нижегородцы оказались спокойнее и победили, пусть и в овертайме.

Думаю, что в предстоящей встрече Нижнекамск не будет изменять себе. Будет голевая игра, не меньше пяти шайб. Но думаю, что победит "Спартак", правда, не исключено, что в овертайме.