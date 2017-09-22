"Металлург" Мг - "Салават Юлаев". Прогноз "Рейтинга Бумекеров"

Известный в прошлом защитник молодежной сборной России, выступавший в чемпионате КХЛ (России) за столичные клубы ЦСКА и "Спартак", а также за СКА, "Мечел", "Авангард", "Амур" и "Сибирь" Валерий Покровский в разговоре с корреспондентом "Рейтинга Букмекеров" дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Металлург" – "Салават Юлаев".

Пожалуй, самый интересный матч игрового дня. Обе команды в своих последних матчах уступили. Играют одинаково нестабильно, что те, то и другие. И от "Магнитки", и от "Салавата" ждут, конечно же, большего.

По составу и набору игроков "Салават" выглядит интереснее, но у "Магнитки" есть главный козырь – Сергей Мозякин и более сбалансированный боевой состав. Будет много бросков и красивых комбинаций, матч будет интересный. Предпочтение отдаю "Металлург", который победит в одну или две шайбы. Мой прогноз – 3:2 или 4:2.