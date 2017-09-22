"Металлург" Мг – "Салават Юлаев". Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса", комментатор "КХЛ ТВ" и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Металлург" – "Салават Юлаев" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в четверг в Магнитогорске на "Арене-Металлург". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче будет заброшено не менее шести шайб.

"Металлург" умудрился проиграть в Минске, ведя 3:0 по ходу третьего периода, пять шайб подряд пропустил. Сейчас он приехал домой. Впервые в сезоне удалился Мозякин, и сразу же минчане забили победный гол. Все не то, и все – не так.

"Салават" очень долгую серию провел дома. Наверное, даже своим болельщикам надоел, да и себе тоже. Хочется поиграть на выезде. "Салават" будет играть так, как мы привыкли видеть от команд Вестерлунда. Если Скривенс себе чего-нибудь не привезет, то "Салават" постарается надежно сыграть сзади.

Но все равно думаю, что от этой встречи можно ждать града шайб. Знаю "Магнитку", знаю Уфу, как они любят показывать матч звезд, тут шесть шайб точно будет. Победит, скорее всего, "Салават". Но главным образом жду заброшенных шайб. Помним, как проходят матчи между этими командами. Будет масса удалений, много реализаций. Будет веселый хоккей.