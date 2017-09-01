"Металлург" Мг – "Амур". Прогноз Алексея Егорова

Бывший вратарь национальной сборной России, выступавший за столичные клубы "Динамо", ЦСКА, "Крылья Советов", а также за "Витязь", СКА и "Химик" Алексей Егоров в разговоре с корреспондентом "Рейтинга Букмекеров" дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Металлург" Мг – "Амур".

Магнитогорский "Металлург" стартовал хуже, чем ждали его болельщики. В четырех стартовых играх одержано всего две победы. Отсюда и невысокое, 11-е место на Востоке после четырех туров. У уральцев наметились проблемы в обороне, впрочем, это и неудивительно – команду в межсезонье покинуло три ключевых защитника. Но уверен, что тренерский штаб уральцев решит проблемы в обороне и команда по-прежнему будет демонстрировать тот хоккей, который привыкли видеть в исполнении одного из самых титулованных клубов страны.

"Амуру" придется в Магнитогорске очень непросто. Уральцы с первых минут захватят инициативу, и если в дебюте им удастся забить, счет вполне может быть и крупным. Уверен в том, что "Магнитка" победит и сделает это как минимум в две шайбы.