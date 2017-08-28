Мария Шарапова – Симона Халеп. Прогноз Анны Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мира, комментатор "Евроспорта", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Мария Шарапова – Симона Халеп в первом круге женского одиночного разряда US Open, который проходит в Нью-Йорке. Поединок состоится в ночь с понедельника на вторник. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче будет затяжная борьба.

Стартует US Open, и сразу же в первом круге невероятное противостояние – Мария Шарапова против Симоны Халеп. Так распорядился жребий. И вряд ли девушки могут быть довольны таким раскладом. И для Симоны это неприятная новость, и для Марии, который после перерыва сразу нужно играть против второй сеяной.

Румынка фаворит, но я бы не стала списывать Шарапову со счетов. Знаю, что многие, увидев жребий, посчитали, что россиянка снова снимется. Но она этого не сделала, значит, чувствует в себе силы, готова побеждать. Халеп, конечно, в лучшем состоянии сейчас. Но она никогда не любила играть с Шараповой, проиграла ей все матчи. И она будет нервничать, это однозначно. Хватит ли Шарапову на весь матч, сложно сказать. Но она готовилась. Если бы что-то ее беспокоило, то она бы играть не стала.

Мне кажется, матч получится затяжным. Минимум два плотных сета будет. Так что ставлю на больше 21,5 гейма.