Мария Шарапова – Симона Халеп. Прогноз Анны Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мира, комментатор "Евроспорта", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Мария Шарапова – Симона Халеп в первом круге женского одиночного разряда US Open, который проходит в Нью-Йорке. Поединок состоится в ночь с понедельника на вторник. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче будет затяжная борьба.
Стартует US Open, и сразу же в первом круге невероятное противостояние – Мария Шарапова против Симоны Халеп. Так распорядился жребий. И вряд ли девушки могут быть довольны таким раскладом. И для Симоны это неприятная новость, и для Марии, который после перерыва сразу нужно играть против второй сеяной.
Румынка фаворит, но я бы не стала списывать Шарапову со счетов. Знаю, что многие, увидев жребий, посчитали, что россиянка снова снимется. Но она этого не сделала, значит, чувствует в себе силы, готова побеждать. Халеп, конечно, в лучшем состоянии сейчас. Но она никогда не любила играть с Шараповой, проиграла ей все матчи. И она будет нервничать, это однозначно. Хватит ли Шарапову на весь матч, сложно сказать. Но она готовилась. Если бы что-то ее беспокоило, то она бы играть не стала.
Мне кажется, матч получится затяжным. Минимум два плотных сета будет. Так что ставлю на больше 21,5 гейма.
Slim Taller
Шесть геймов за два сета максимум.
17:57
Долго наблюдал за идиотами на эт
Проиграет в двух сетах
17:19
Serenky25
Тотал меньше 21
17:12