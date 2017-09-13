"Марибор" – "Спартак". Видеопрогноз Валерия Карпина

Бывший главный тренер московского "Спартака", эксклюзивный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Валерий Карпин сделал прогноз на матч "Марибор" – "Спартак", который состоится в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов-2017/18.

Добрый день!

Матч "Марибор" – "Спартак". После долгого отсутствия "Спартак" возвращается в Лигу чемпионов. Я думаю, что в принципе не должно быть проблем никаких с "Марибором". Шапкозакидательских настроений быть не должно, но то, что "Спартак" обязан обыгрывать "Марибор", я думаю, что это однозначно. По уровню игроков, по статусу, по всему "Спартак" выше на голову "Марибора". Поэтому ставлю на победу "Спартака", но "Марибор" все-таки сможет забить, все может случиться. "Марибор" сможет забить, но "Спартак" выиграет.