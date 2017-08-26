"Манчестер Юнайтед" – "Лестер". Прогноз Никиты Ковальчука

Создатель популярной интернет-передачи "Картавый футбол" Никита Ковальчук в качестве прогнозиста команды "Рейтинга Букмекеров" сделал прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Лестер" в рамках третьего тура английской премьер-лиги-2017/18. Наш эксперт ставит на уверенную победу "Манчестера Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" сделал прекрасный возврат. Я имею в виду Златана Ибрагимовича, который добавит вариативности и заставит Ромелу Лукаку играть на еще более космических оборотах. Мне интересно, как Жозе Моуриньо будет использовать Ибрагимовича. Будет ли он действовать в паре с Лукаку? Это очень интригует.

Что касается "Лестера", то команда продолжает биться, и главной ее силой продолжает быть Варди, который олицетворяет этот клуб – не совсем техничный, не совсем талантливый, но очень боевитый. Я думаю, что "Лестер" даст бой "красным дьяволам", у которого не все гладко в обороне. И мне представляется, что один гол подопечные Моуриньо все-таки пропустят. Но, в любом случае, слишком разный уровень у соперников, и поэтому я ставлю на уверенную победу "Манчестера Юнайтед".