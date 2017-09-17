"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон". Прогноз Максима Калиниченко

Бывший полузащитник московского "Спартака", днепропетровского "Днепра" и сборной Украины, двукратный победитель чемпионата России, четвертьфиналист ЧМ-2006, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Максим Калиниченко сделал прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" в 5-м туре английской премьер-лиги. Он полагает, что Уэйн Руни забьет.

Отличный матч нас ждет, и для меня это, прежде всего, очень интересное противостояние Уэйна Руни с некогда своим клубом. Приезда на "Олд Траффорд" – это уже событие, и очень хорошо его примут манчестерские болельщики и те, кто приедут из Ливерпуля, тоже будут Руни поддерживать. Так получается, что он свой и для тех, и для других.

Не буду долго об игре говорить. Я просто хочу предложить такую немножко авантюрную ставку – гол Уэйна Руни на "Олд Траффорд". Коэффициент за четверку, и мне кажется, что интересно будет посмотреть, если Руни забьет, будет праздновать или нет. Для меня это главная интрига. Ну а то, что "Манчестер Юнайтед" сегодня сильнее, это да. Но это премьер-лига, это – Англия, и тут все что угодно может быть.