"Манчестер Юнайтед" – "Базель". Прогноз Егора Титова

Экс-капитан "Спартака" и сборной России по футболу, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Егор Титов сделал прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Базель" в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2017/18. Встреча состоится во вторник на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что манкунианцы победят в "верховом" матче.

"Манчестер Юнайтед" потерял первые очки в чемпионате Англии, сыграв вничью со "Стоук Сити" в гостях. И теперь первая встреча в Лиге чемпионов с "Базелем", который на старте сезона неудачно выглядит даже в чемпионате. Швейцарский клуб регулярно пропускает, в выходные даже проиграл "Лозанье".

"Манчестер", конечно же, обязан побеждать "Базель", тем более у себя дома. Игра должна получиться результативной. Жду много голов, минимум четырех. У "МЮ" атака очень мощная. Если "Базель" пропускает регулярно в национальном чемпионате, то может получить очень много на "Олд Траффорд", к тому же "МЮ" не выиграл в выходные и будет более мотивированным.

Ставлю на победу "Манчестер Юнайтед" и тотал больше 3,5 мяча.