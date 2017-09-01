Мальта – Англия. Прогноз Дениса Казанского

Комментатор и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Денис Казанский выступил с прогнозом на матч квалификационной кампании чемпионата мира 2018 Мальта – Англия. Наш эксперт ставит на гол Кейна в первом тайме.

Мальтийцы удивили весь мир, когда совершенно неожиданно победили Украину. Пусть это был и товарищеский матч, но все равно заслуги Мальты это не умаляет.

Англия имеет очень удачную историю противостояний с Мальтой. Все время побеждает. При этом я бы обратил внимание, что забивают англичане не очень много в очных поединках. Конечно, не со скрипом одерживает победы Англия, но и не разгромно.

В такой ситуации я бы поставил на гол Харри Кейна, который очень здорово начал сезон в "Тоттенхэме", но не может забить. Это повторяется уже не в первый раз именно в августе. У Кейна достаточно моментов, но мяч не идет в ворота. Но игра за национальную сборную – это совсем другая история. Тем более встреча пройдет уже в сентябре. Поэтому я бы серьезно рассмотрел ставку на то, что Кейн забьет в первом тайме, за очень неплохой коэффициент.