"Малага" – "Лас-Пальмас". Прогноз Александра Вишневского

Эксперт команды "Рейтинга Букмекеров" Александр Вишневский дал прогноз на матч "Малага" – "Лас-Пальмас" в 3-м туре ла лиги сезона-2017/18. Наш эксперт предлагает поставить на победу хозяев.

Честно говоря, много лет симпатизирую обеим этим командам, поэтому грустно приходить к выводам, которые сейчас последуют. Боюсь, что "Лас-Пальмас" в этом сезоне вылетит во вторую ла лигу. А у "Малаги" есть все возможности составить ему компанию. Был бы очень рад ошибиться, но обе команды находятся в фазе долгого спада, а летом стали только слабее по составу.

Увы, эти предположения были подтверждены неудачным стартом чемпионата. "Малага" проиграла два первых матча с общим счетом 0:2, а "Лас-Пальмас" потерпел два поражения с общим счетом 1:6. При этом канарцы в прошлом сезоне крайне плохо выглядели в выездных матчах и очень редко брали очки за пределами родного острова. "Лас-Пальмас" летом лишился своих ключевых персонажей – Кике Сетьена, Кевина-Принса Боатенга, Хесе, Ливайи, Араухо, Роке Месы. Вдобавок у островитян хватает и текущих кадровых проблем – под вопросом выход на поле арендованного до января Витоло, до октября травмирован Серхи Сампер.

У "Малаги" ситуация получше. Сильно подвисала в первых турах линия атаки "анчоусов", Борха Бастон только учится быть хорошим заменителем Сандро. Но теперь вдобавок к Борхе Бастону арендован еще один неплохой нападающий – уругваец Ролан из "Бордо". При поддержке своих болельщиков "Малага" имеет хорошие шансы победить. Кого еще обыгрывать, если не "Лас-Пальмас" на своем поле?