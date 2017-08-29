"Локомотив" – "Витязь". Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ, комментатор "КХЛ ТВ" и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Локомотив" – "Витязь" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится во вторник в Ярославле на "Арене-2000". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче хозяева победят в "низовом" матче.

"Витязь" показал, что может наказывать за ошибки даже СКА, проиграл он только по буллитам. Думаю, что "Локомотив" учтет ошибки СКА и не будет допускать огрехи у своих ворот. Многое зависит от того, как в большинстве сыграет первое звено "Локомотива" – Тальбо, Контиола и Козун при поддержке Накладала и Кронвалля.

Думаю, что минимального преимущества "Локомотиву" хватит для домашней победы. Тяжелый матч был у "Витязя" в Петербурге, много сил и эмоций там было оставлено. "Локомотиву" нужно реабилитироваться за поражение от "Йокерита" перед своими болельщиками перед тем, как отправиться на выезд. Думаю, что счет не будет большим, меньше 5 шайб будет заброшено, но хозяева сумеют победить.