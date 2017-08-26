"Локомотив" – "Урал". Прогноз Валерия Карпина

Бывший главный тренер московского "Спартака", эксклюзивный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Валерий Карпин дал свой прогноз на матч "Локомотив" – "Урал" в восьмом туре российской футбольной премьер-лиги. Эксперт ставит на результативную ничью в данной встрече.

Непростой матч для прогноза. С одной стороны, "Урал" – неуступчивая команда, которая пока что не проиграла ни одного матча в чемпионате. Как дома, так и на выезде. С другой, "Локомотив" тоже очень неплохо начал сезон, идет на втором месте, уже имеет в активе победы в двух дерби – с ЦСКА и со "Спартаком".

Думаю, стоит учитывать, что "Локомотив" не лучшую игру демонстрирует в матчах с командами, которые вроде как должен обыгрывать. Действовать вторым номером футболистам Семина удобнее. С "Уралом" придется "Локомотиву" вести игру, потому что ничья на выезде с одним из лидеров команду из Екатеринбурга, думается, устроит.

Пожалуй, все же поставлю на голевую ничью здесь. "Урал" сумеет продлить свою беспроигрышную серию, но и "Локомотив" не проиграет.