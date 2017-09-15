"Локомотив" – "Трактор". Прогноз Евгения Лапина

Экс-нападающий молодежной сборной России, выступавший в чемпионате России (КХЛ) за ярославское "Торпедо", новокузнецкий "Металлург", столичные клубы "Динамо" и ЦСКА, а также за питерский СКА и новосибирскую "Сибирь" Евгений Лапин в разговоре с корреспондентом "Рейтинга Букмекеров" дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" – "Трактор".

Хоккеисты "Трактора" взяли очки в прошлом матче в Москве против "Динамо", и, на мой взгляд, программу максимум на эти две игры выполнили.

Бесспорно, железнодорожники будут играть первым номером и много времени проводить в атаке, а вот челябинцы, наоборот, сделают ставку на контрвыпады, и пару раз накажут хозяев. Думаю, что нас ждет открытый хоккей и, как минимум, четыре шайбы мы увидим.