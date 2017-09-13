"Локомотив" – "Металлург" Магнитогорск. Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ, комментатор "КХЛ ТВ" и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Локомотив" – "Металлург" Магнитогорск в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в среду в Ярославле на "Арене-2000". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче не будет заброшено более 4 шайб.

"Магнитка" провела тяжелую встречу против московского "Динамо", но выиграла. Против "Локомотива"? Такая же ситуация будет. Сложная встреча, особенно для "Локомотива".

Физически и психологически будет сложнее "Локомотиву", который с трудом удерживал в концовке победу над "Автомобилистом".

Мозякин не забросил в ворота "Динамо". Но после его броска в итоге забил Косов, которому подработал Шаус. Не исключено, что на этот раз забьет сам Мозякин или тот же Шаус.

Но все равно думаю, что встреча будет очень упорной. Возможен овертайм. "Локомотив" будет выглядеть предпочтительнее.

Есть ощущение, что "Локомотив" выиграет в основное время, но есть мысль, что "Магнитка" победит по буллитам.

Я остановлюсь на том, что в основное время будет не более четырех шайб. Команды будут аккуратны.