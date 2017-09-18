"Локомотив" – "Амкар". Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России и Испании, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич подготовил прогноз на матч "Локомотив" – "Амкар" в 10-м туре российской премьер-лиги. Встреча состоится в понедельник на стадионе "РЖД-Арена" в Москве. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что пермяки дадут бой железнодорожникам.

"Локомотив" на своем поле будет принимать пермский "Амкар". Пока что пермяки в этом сезоне выглядят неубедительно, занимают последнее место в таблице РФПЛ. Но все-таки в четверг в Копенгагене была тяжелейшая игра, а тут в понедельник матч с "Амкаром", который также играет в три центральных защитника. "Амкар" всегда славился своей неуступчивостью, боевитый клуб, который висит на ногах, играет на грани фола, а порой и за гранью. "Локомотиву" будет очень непросто переключаться с матчей в Лиге Европы на чемпионат. Ну и плюс, у "Амкара" сверхмотивация, несмотря на то, что матч выездной. В прошлом сезоне в Черкизово получился сверхрезультативный матч, ничья 3:3. Сейчас я сомневаюсь, что будет такой же результативный футбол.

"Амкар" плохо начал сезон, но может здесь вполне зацепиться за очки. "Локомотиву" домашние матчи с такими командами даются очень тяжело. Можно вспомнить встречи с "Анжи", "СКА-Хабаровск", "Тосно", "Арсеналом". "Амкар" боевит и вполне может не проиграть в Черкизово.

Я попробую взять "Амкар" с форой (+1) с неплохим коэффициентом 1,83. Если "Локомотив" и выиграет, то, на мой взгляд, не больше, чем в один мяч. А вполне реально то, что гости не уступят.