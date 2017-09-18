"Локомотив" – "Амкар". Прогноз Анатолия Бышовца

Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анатолий Бышовец дал прогноз на матч "Локомотив" – "Амкар" в 10-м туре российской футбольной премьер-лиги. Эксперт считает, что возможна ничья.

Я думаю, что "Амкар", не имеет права на ошибку, поскольку находится в ситуации, когда любое поражение создаст в команде чувство пораженчества. Игроки потеряли уверенность на фоне того, что команда провалила подготовительный период, и явно была не похожа на обычный "Амкар", выделявшийся игрой на пределе своих возможностей. Теперь эти возможности весьма ограничены. Но нельзя не учитывать, что "Локомотиву" придется играть после тяжелейшего матча, да еще и в очень неудобной манере. "Амкар" будет целиком сосредоточен на оборонительных действиях. Для "Локомотива" это может стать камнем преткновения. Необходимо продемонстрировать непредсказуемость в атаке, понимать ценность голевого момента и его реализацию. Если победа "Локомотива" будет, то москвичи добудут ее с большим трудом. Я склоняюсь к ничейному результату.