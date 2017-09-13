"Ливерпуль" – "Севилья". Видеопрогноз Артура Петросьяна

Футбольный журналист, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Артур Петросьян дал прогноз на матч "Ливерпуль" – "Севилья" в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. Он предложил три ставки на этот поединок.

Всем привет! Я – Артур Петросьян и это мой прогноз на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Севилья".

"Ливерпуль" был разгромлен "Манчестер Сити" со счетом 0:5, но я бы не делал большую трагедию из этого поражения. В городе и в команде не делают большой трагедии. Понятно, что, когда ты больше половины матча проводишь без своего, на мой взгляд, лучшего игрока, то с такой мощной командой, как "Ман Сити" совладать сложно.

Я бы обратил внимание на то, как игра развивалась до удаления, спорного на мой взгляд. Игра была равной, "Ливерпуль" создавал моменты. Явно интересней смотрелся в атаке, чем "Ман Сити". Тройка нападения Фирмино – Мане – Салах выглядела очень здорово. Если бы моменты еще были реализованы, то все бы закончилось иначе.

Надо сказать, что дисквалификация Мане в премьер-лиге не распространяется на Лигу чемпионов. Сенегалец горит желанием извиниться за свое удаление. Хоть и не умышленно, но команду подвел. Он горит желанием и снова будет лучшим игроком команды. Кроме того, нужно сказать, что это будет первая игра в Лиге чемпионов после затянувшейся паузы для "Ливерпуля". Матч на "Энфилде" в вечернее время, а мы знаем, какая атмосфера на этом стадионе особенно в вечернее время. Так что с настроем и с игрой у мерсисайдцев будет все в порядке.

Кстати, "Севилья" и "Ливерпуль" встречались чуть больше года назад в финале Лиги Европы. Если вы не помните, то тогда "Севилья" добилась победы. Но с тех пор у "Севильи" сменилось больше половины команды, ушел Унаи Эмери и главная, на мой взгляд, потеря – это уход Мончи, спортивного директора, который больше 10 лет в клубе творил чудеса.

В этом матче явный фаворит "Ливерпуль" и предлагаю следующие ставки на этот матч. Во-первых, победа "красных" с форой (-1) за 2,05 в БК Winline. Тотал "Ливерпуля" больше 1,5 мяча за 1,80 и мне бы хотелось поставить на гол Садио Мане. Мне кажется в этом матче он будет рвать и метать. Так как он вместе с Салахом самый активный в команде, то создаст немало проблем "Севилье" в обороне. У него будет шанс отличиться, а коэффициент на это 2,35.