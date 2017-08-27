"Ливерпуль" – "Арсенал". Видеопрогноз Дениса Казанского

Комментатор, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Денис Казанский записал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2017/18 "Ливерпуль" – "Арсенал". Эксперт полагает, что обе команды смогут отличиться в этой встрече, а также будет забито не менее трех голов.

Грядет супер воскресенье – Мейвезер против Макгрегора. Но а самое главное в английском футболе будет на "Энфилде" – "Ливерпуль" против "Арсенала".

"Ливерпуль" устроился в Лиге чемпионов, поздравляем всех болельщиков. "Арсенал"… Теперь команде придется как-то жить по четвергам. Я не знаю, как это будет и насколько серьезно Арсен Венгер подойдет к этому, но это еще далеко. А вот их очная встреча – вот, пожалуйста.

Прошлый год – команды в двух встречах наколотили друг другу 11 мячей. В этом сезоне они чем-то отличаются? Неа! Вот смотрите, "Ливерпуль" пропустил три от "Уотфорда", все-таки сыграл на ноль в матче с "Кристал Пэлас", но там Бентеке в пустые ворота не попал с одного метра. Так что оборона сильно уязвима.

"Арсенал" получил три мяча от "Лестера", оплеуху от "Стоука" получил? Да. Оборона – тяжелая, атака – веселая. И там, и там люди умеют играть в футбол впереди, и совершенно не умеют защищаться. Поэтому я думаю, что и в этом сезоне будет развеселая парочка – "Арсенал" и "Ливерпуль".

В этой встрече "обе забьют и тотал больше 2,5" – к гадалке не ходи.