"Леганес" – "Реал Мадрид". Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич сделал прогноз на матч "Леганес" – "Реал" в первой встрече 1/4 финала Кубка Испании. Встреча состоится в четверг на стадионе "Мунисипаль де Бутарке" в Леганесе. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что второй тайм получится более результативным, чем первый.

Эти команды должны были встретиться раньше – в середине декабря. Из-за участия "Реала" в клубном чемпионате мира та игра была перенесена. Сейчас же соперники встретятся в Кубке Испании. Чуть позже они сыграют и в чемпионате.

"Реал" сейчас под огнем критики. Тони Кроос пытался оправдаться в соцсетях. Зинедин Зидан всячески поддерживает своих игроков, говорит, что есть все, за исключением реализации и результата. Ну, действительно, складывает ощущение, что кто-то "Реал" сглазил, и в частности Криштиану Роналду. Такое обилие моментов, какое было у "Реала" в первом тайме игры с "Вильярреалом", еще нужно поискать. Моментов было предостаточно, но то Асенхо выручал, то Роналду из убойных для себя позиций бил куда угодно, но только не в сетку ворот. В итоге "Реал" проиграл.

В чемпионате у мадридцев ситуация архисложная, но вот в кубке неплохие шансы выйти в полуфинал, учитывая статус "Леганеса". Зидан после "Вильярреала" признался, что нужно идти от матча к матчу и постараться следующую встречу выиграть. Пока у "Реала" более-менее все складывается в кубке. Мне кажется, что "Леганес" в первом матче у себя дома сделает ставку на то, чтобы не проиграть. Скорее всего, команда Гаритано упрется и постарается не дать сыграть "Реалу". Здесь еще нужно посмотреть, какой состав будет у "Реала" на эту встречу. Все-таки в воскресенье "Реалу" играть с "Депортиво". Там уже можно будет оторваться, как это "Реал" любит.

Думаю, что "Леганес" упрется, но все-таки какие-то голевые свершения будут. Думаю, они придутся на второй тайм. Выберу свою любимую ставку "второй тайм результативнее первого" за хороший коэффициент 1,96.