"Лацио" – "Наполи". Прогноз Никиты Ковальчука

Создатель популярной интернет-передачи "Картавый футбол" Никита Ковальчук в качестве прогнозиста команды "Рейтинга Букмекеров" сделал прогноз на матч "Лацио" – "Наполи" в рамках 5-го тура серии А. Встреча состоится двадцатого сентября в 21.45 по московскому времени. Наш эксперт предполагает, что "Лацио" забьет, но победу отпразднует "Наполи".

"Наполи" очень нестабильный показывает футбол. Встречаясь с командами слабее себя, неаполитанцы побеждают, играя с равными себе – испытывают довольно серьезные проблемы.

Что касается "Лацио", то римский клуб показывает довольно добротный футбол. Но стоит отметить, что они потеряли из-за дисквалификации одного из ключевых игроков. И не может это не сказываться на игре команды.

Битва будет невероятная, во многом тактическая. "Лацио" придется найти внутренние ресурсы в атаке. "Наполи" нужно будет показать свою лучшую игру и продемонстрировать, что команда может успешно преодолевать трудности. Учитывая серьезную потерю в составе римского клуба, и невероятный атакующий потенциал неаполитанцев, я думаю, что "Наполи" одержит победу в этом матче.