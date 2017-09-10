"Лацио" – "Милан". Прогноз Никиты Ковальчука

Создатель популярной интернет-передачи "Картавый футбол" Никита Ковальчук в качестве прогнозиста команды "Рейтинга Букмекеров" сделал прогноз на матч "Лацио" – "Милан" в рамках 3-го тура итальянской серии А сезона-2017/18. Встреча состоится 10 сентября в 17.00 по московскому времени. Наш эксперт предполагает, что "Лацио" забьет, но победу отпразднует "Милан".

"Лацио" хорошая, боевитая команда. Клуб продемонстрировал это и в Суперкубке Италии. В принципе, то, что делает сейчас главный тренер бело-голубых Симоне Индзаги, достойно всяческого восхищения.

"Милан" провел достойную трансферную компанию, которую уже давно ждали поклонники "россонери". Плюс у миланцев очень хороший тренер. Плюс очень разнообразная тактическая схема. Плюс есть лидеры, которые могут повести команду за собой. Также есть игроки, которым нужно доказывать свою состоятельность.

И, несмотря на то, что Симоне Индзаги в "Лацио" может делать действительно сложные вещи, бывают игры, в которых все упирается в исполнителей. А уровень индивидуального мастерства, конечно, выше у футболистов "Милана". Поэтому в этой встрече я отдаю предпочтение гостям.