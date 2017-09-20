"Кубань" – "Спартак". Прогноз Егора Титова

Экс-капитан "Спартака" и сборной России по футболу, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Егор Титов сделал прогноз на матч "Кубань" – "Спартак" в 1/16 финала Кубка России. Встреча состоится в среду на стадионе "Кубань" в Краснодаре. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что красно-белые победят минимум с разницей в два мяча.

Если идти логическим путем, то все равно невозможно понять, в каком составе будет играть "Спартак". Но, учитывая, что сейчас кубковая игра, следом чемпионат, а далее и "Ливерпуль" в Лиге чемпионов, здесь нужно распределить силы. Пошли травмы, и каждая из них очень серьезна. У Тигиева все плохо. Сразу по механике повреждения было видно, что кресты полетели.

Если снова у "Спартака" будет неудача, то она может стать одной из последних капель для болельщиков и руководства. Мы видели, что в команде творится нечто непонятное. Понятно, что пошли какие-то конфликты. Видимо, в раздевалке что-то не так.

Но и в "Кубани" ситуация такая же. Травмированных очень много. В заявке появляются даже ребята из "Кубани-2". Основная "Кубань" играет практически одним составом. Я думаю, что все-таки не рискнут играть "Кубанью-2" в Кубке России. Все-таки болельщики придут на "Спартак". Важный матч.

Традиционно "Спартак" играет неудачно в Краснодаре. Были поражения от "Краснодара" по 0:4. Когда я был в "Спартаке", были поражения от "Кубани" – 0:3, а потом еще 0:1 в Кубке России. Традиционно игроки "Кубани" захотят испортить настроение всем спартаковцам.

Большие долги у "Кубани". Наверняка перед матчем последуют обещания: обыграйте "Спартак", половину долгов сразу закроем. Обычно так и делается. "Спартаку" легко не будет, это однозначно.

Но все-таки "Спартак" обязан проходить дальше. Он сильнее. Только победы позволят забыть о последних неудачах. Попробую поставить на победу "Спартака" с форой (-1,5). Букмекеры не особенно в это верят. Но наш "Енисей" играл с "Кубанью". По именам у краснодарцев очень неплохая команда. Есть футболисты хорошего качества. Но против нас они испугались – играли 10 сзади. "Кубань" играла на одной трети поля, все футболисты за линией мяча. Такая же ситуация будет и здесь. Но "Спартак" должен с этим разбираться.