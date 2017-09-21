"Крылья Советов" – "Локомотив". Прогноз Валерия Карпина

Бывший главный тренер московского "Спартака", эксклюзивный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Валерий Карпин дал свой прогноз на матч "Крылья Советов" – "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России. Эксперт ставит на победу "Локомотива" и голы обеих команд.

"Крылья Советов" отлично играют в ФНЛ, большое количество игроков основного состава имеет опыт игры в премьер-лиге. Но даже при всем при этом "Локомотив" по уровню игроков и всем другим показателям выше "Крыльев". К тому же "Локомотив" всегда был кубковой командой. Думаю, что он остается ей и сейчас.

"Локомотив" сможет выиграть, несмотря на то, что "Крылья Советов" доставят неприятности и наверняка забьют.