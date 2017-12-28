"Кристал Пэлас" – "Арсенал". Прогноз Дениса Казанского

Комментатор, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Денис Казанский записал прогноз на матч 20-го тура английской премьер-лиги "Кристал Пэлас" – "Арсенал". Встреча начнется 28 декабря в 23.00 по московскому времени. Эксперт думает, что "Кристал Пэлас" не проиграет в этой встрече.

"Кристал Пэлас" – команда, которую все похоронили в начале сезона. И думали, что даже смена тренера не поможет "стекольщикам". Тем более что фигура Роя Ходжсона вызывала большие сомнения. Но этот специалист смог изменить дела в команде. И мы видим, что уже семь матчей клуб не проигрывает. Конечно, удивительная работа главного тренера и всей его команды.

"Арсенал" постоянно выдает замечательные матчи. Все мы видели, что случилось в поединке с "Ливерпулем". И я думаю, что и в предстоящей встрече нам есть, что ожидать с точки зрения футбола.

На выезде "Арсенал" не очень хорош – только 2 победы в 9 матчах. Мы помним, что было в игре с "Уотфордом" и "Стоком". И вот сейчас "канонирам" предстоит провести матч с командой, которая поверила в себя и очень неплохо играет в атаке. А с учетом проблем "Арсенала" в обороне, мне представляется, что нас ждет очень захватывающая встреча, в которой "Кристал Пэлас" не проиграет. Опять же вспоминаем прошлый сезон, когда "канониры" попали здесь 0:3. Такой счет, конечно, сложно представить прямо сейчас. Но то, что "орлы" получат какой-нибудь хороший для себя результат – очень даже может быть.