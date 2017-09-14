"Копенгаген" – "Локомотив". Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России и Испании, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич подготовил прогноз на матч "Копенгаген" – "Локомотив" в 1-м туре группового турнира Лиги Европы сезона-2017/18. Встреча состоится в четверг на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что второй тайм получится самым результативным.

После матчей Лиги чемпионов переключаемся на матчи Лиги Европы. Две российские команды стартуют в групповом турнире. "Локомотив" отправляется в гости к "Копенгагену". Датчане растеряли все то хорошее, что у них было. Многие игроки команду покинули, и сейчас "Копенгаген" уже не такая грозная сила, как несколько лет назад. Но недооценивать эту команду, разумеется, не стоит, но и переоценивать нельзя.

Не сказать, что "Локомотив" показал внятный футбол в Грозном. Где-то повезло с автоголом, не повезло с тем, что не удержали победный счет. Но я думаю, что игра в Копенгагене будет чем-то похожа на матч против "Ахмата". "Локомотив" не будет раскрываться, постарается ловить что-то свое на контратаках и также на стандартах. Самое главное с этим "Копенгагеном" строго сыграть в обороне. Команда много забивает, но очень много пропускает. И сейчас "Копенгаген" не лидер датского футбола. В последнем туре с "Мидтьюлланом" выиграл 4:3. Вел "Копенгаген" в два мяча, затем позволил сопернику отыграться, но все же довел дело до победы.

Думаю, что "Локомотив" должен присмотреться к сопернику, не надо с первых минут раскрываться, куда-то бежать. Надо пробовать что-то свое ловить, если не в первом тайме, так во втором. Попробую взять вариант "второй тайм результативнее первого" с коэффициентом выше "двойки". Повторюсь, "Копенгаген" очень редко играет на ноль. В чемпионате таких матчей всего два, да и то на старте. У "Локомотива" будут шансы отличиться. Как мне кажется, это может случиться во втором тайме.