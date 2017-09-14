"Копенгаген" – "Локомотив". Прогноз Анатолия Бышовца

Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анатолий Бышовец сделал прогноз на матч "Копенгаген" – "Локомотив" в 1-м туре Лиги Европы сезона-2017/18. Эксперт считает, что "Локомотив" имеет больше шансов на победу.

Я думаю, что у "Локомотива" хорошие шансы на победу. Но есть понимание того, что "Локомотив" испытывает определенные проблемы в атаке, которые станут решающим фактором в матче. Скорее всего, он окончится вничью.

"Копенгаген" на своем поле пропускает очень редко, а у "Локомотива" отсутствует позиционная атака. Понятно, что хозяева будут играть активно, пытаясь ограничить и разрушить начало атак и взаимодействия игроков железнодорожников. Но в то же время, это хорошая возможность для того, чтобы "Локомотив" сыграл на контратаках. Думаю, обе команды будут заряжены на победу, но похоже, что команда в первую очередь сориентируются на надежность сзади и будут играть от обороны. Тем не менее, объективно москвичи должны побеждать, но матч закончится вничью.