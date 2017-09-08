Кевин Андерсон – Пабло Карреньо Буста. Прогноз Михаила Самохина

Призер конкурса прогнозов "Деньги КорЛЕОНе" от "Рейтинга Букмекеров" Михаил Самохин, выбранный в команду экспертов "РБ", дал прогноз на матч Кевин Андерсон – Пабло Карреньо Буста 1/2 финала мужского одиночного разряда US Open-2017.

Многие эксперты говорят о легкой сетке Пабло, с чем я не согласен только потому, что это не челленджер, не ATP-500 и не Masters, это заключительный турнир "Большого шлема" в году с максимальным количеством очков в 2000, и даже боюсь сумму написать за которую ребята борются, пусть и в полуфинале. Но озвучу! 920 тысяч долларов США. С учетом того, что игрок отыграет один сет.

Эйфория только от мысли, как банкомат будет отсчитывать свежие купюры с Франклином. Максимальные выигрыши у обоих спортсменов на пару сотен тысяч меньше и, что интересно, также на харде одного и того же турнира серии US Open – Уинстон-Сейлем. Только чемпионами они становились с разницей в один год.

То, что спортсмены встречаются в полуфинале турнира "Большого шлема", для обоих феерическое событие. Только вот для страны, которую представляет Пабло в этом году, уже случился праздник. Надаль и Мугуруса занимают первые строчки рейтинга и прославляют Испанию, а для выходца из ЮАР и его страны, если я не ошибаюсь, такое событие будет отмечено в истории страны и теннисной школы в частности.

Повторюсь, что зря многие говорят о стечении обстоятельств, благодаря которым Пабло находится в полуфинале. Тут он заслуженно! Теннис – это игра характеров, силы духа и, как мы уже понимаем, здоровья. Здесь нет команды, здесь мало "случая", здесь теннисист работает на корте до изнеможения. Пабло отстоял шесть матчей с учетом парного и прибавлял от матча к матчу, но… На этом испанская песнь спета.

Андерсон обладает сумасшедшим атакующим потенциалом, хорошей реакцией у сетки и просто невообразимой защитой собственной подачи. И четырех брейков не отдал Кевин за пять игр. Защитный стиль без контратаки испанца просто ничего не противопоставит игре Андерсона. В свою игру Пабло не хватит духа и мастерства затащить Кевина, а перестрелка кроссом это – единственное, что может предложить Каррьено Буста.