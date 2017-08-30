Каролин Возняцки – Екатерина Макарова. Прогноз Анны Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мира, комментатор "Евроспорта", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Каролин Возняцки – Екатерина Макарова во втором круге женского одиночного разряда US Open, который проходит в Нью-Йорке. Поединок состоится в ночь со среды на четверг. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче россиянка сумеет навязать борьбу фавориту.

В последнее время мне нравится, как прибавила Катя Макарова в одиночном разряде. Возможно, победа на Уимблдоне в паре придала ей сил и уверенности. Она выиграла турнир в Вашингтоне. У Возняцки тоже хорошие результаты в Северной Америке, как это обычно и бывает с ней. Был финал в Торонто, четвертьфинал в Цинциннати.

Здесь, конечно, страшно смотреть на статистику личных встреч, счет 7:0 в пользу датчанки…

Но я видела первый матч Макаровой, хорошо она отыграла, всего несколько геймов отдав сопернице. Но Возняцки, конечно, не Мона Бартель, соперница более высокого класса. Тем не менее я жду, что девушки отыграют больше 20,5 геймов. Будут длинные розыгрыши, борьба в двух сетах обеспечена, на мой взгляд. Возняцки очень любит играть на US Open. Ей подходят мячи, подходит покрытие. Но Макарова тоже любит такое покрытие. Она удивляла своей игрой в Нью-Йорке, когда еще не входила в посев. Был у нее здесь и четвертьфинал, и полуфинал. Ей нравится, когда мячи не раскручиваются сильно вверх.

Думаю, долго будут девушки катать. Ожидается борьба не на жизнь, а на смерть.