Карла Суарес-Наварро – Винус Уильямс. Прогноз Анны Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мира, комментатор "Евроспорта", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Карла Суарес-Наварро – Винус Уильямс в четвертом круге женского одиночного разряда US Open, который проходит в Нью-Йорке. Поединок состоится вечером в воскресенье. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче будет сыграно не менее 22 геймов.

Пока я не увидела в исполнении Винус Уильямс уверенной и качественной игры. Смазанное впечатление она оставляет, достаточно много ошибается, выдает двойные порциями. Но американке так везло с сеткой, что соперницы просто не имели возможностей ее победить. Им не хватало мастерства для этого.

Карла Суарес-Наварро таким мастерством, конечно же, обладает. Очень мне понравился ее теннис в матче с Катей Макаровой. Россиянка была в хорошей форме, но испанка играла очень грамотно, умно, сама практически не ошибалась, много сложных мячей доставала. Таким же образом она будет действовать и в матче с Винус.

Считаю, что Суарес-Наварро по силам затянуть этот матч. Она уже трижды побеждала Уильямс. Не удивлюсь, если она это сделает снова. Но в любом случае жду напряженной встречи. Будет здесь интрига, и девушки предположительно сыграют больше 21,5 гейма.