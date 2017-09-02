Испания – Италия. Видеопрогноз Александра Вишневского

Эксперт команды "Рейтинга Букмекеров", специализирующийся на испанском футболе, Александр Вишневский записал видеопрогноз на матч Испания – Италия, который состоится в рамках 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

Всем привет!

Я Александр Вишневский и наконец-то пришло время долгожданного матча Испания – Италия. Это игра за первое место в группе. Кому-то из этих команд придется играть стыковые матчи, и по сути все решится в этой игре, которая пройдет в Мадриде.

Обе команды не теряли очки ни разу, кроме очной встречи в Италии, когда они сыграли вничью 1:1. Я думаю, что в оставшихся трех турах ни испанцы, ни итальянцы очков не потеряют, поэтому все будет решаться здесь и сейчас. По большому счету, Италии в гостях нужна только победа, потому что при равенстве очков все решает разница мячей, а она у испанцев уже сейчас гораздо лучше, а им еще играть с Лихтенштейном, в отличие от Италии. У Лихтенштейна все выигрывают по 4:0, 5:0, 8:0, поэтому еще одна игра с Лихтенштейном – это гарантия лучшей разницы мячей.

Сборная Италии для испанцев – это самый страшный соперник на протяжении последних десятилетий. Сборную Испании много раз подряд выбивали итальянцы из разных крупных турниров. В Испании откровенно боялись сборную Италии много лет, но вся эта страшная тенденция для сборной Испании наконец-то кончилась в 2008 году, когда на чемпионате Европы в четвертьфинале по пенальти выиграли испанцы. Спустя четыре года Испания снова выиграла у Италии уже в финале, уже 4:0. Но с тех пор Италия снова выигрывает гораздо чаще в последних матчах, в том числе выбила Испанию с чемпионата мира.

Последние матчи этих сборных заканчиваются обычно с небольшим количеством забитых мячей – один-два. Думаю, что игра, скорее всего, будет малорезультативной. Все-таки, Испанию устраивает ничья, и Испания реально боится Италию. Это нанесет большой отпечаток на игру. Думаю, что испанцы не будут так сильно, как обычно, рваться вперед. Мне, в принципе, нравится, как играет сборная Испании при Лопетеги. Большой прогресс, по сравнению с годами застоя при Дель Боске. В этом отборочном цикле Испания выглядит здорово. Я думаю, что она решит свои задачи.

На "тотал меньше" напрашивались ставки, но коэффициенты очень низки, поэтому мне показалось, что можно сыграть такую ставку – "ничья или победа Испании в один мяч". Не у всех букмекерских конторах есть такая ставка, поэтому можно сыграть отдельно две ставки: ничью и победу Испании в один мяч.

Во-первых, маленькое количество голов ограничивает возможности каких-то разгромов. Чем меньше голов, тем больше вероятность того, что команды будут близки по забитым мячам. Поэтому я думаю, что здесь будет что-то типа 1:0, 1:1, 2:1. Может быть 0:0. Небольшое количество голов сулит именно такой исход. Думаю, что Испания не проиграет, но не думаю, что Испания сможет выиграть с разницей больше, чем один мяч. Поэтому "победа сборной Испании в один гол либо ничья" – такая моя ставка на эту игру.