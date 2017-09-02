Испания – Италия. Прогноз Никиты Ковальчука

Создатель популярной интернет-передачи "Картавый футбол" Никита Ковальчук в качестве прогнозиста команды "Рейтинга Букмекеров" сделал прогноз на матч Испания – Италия в рамках квалификации чемпионата мира-2018. Наш эксперт ставит на победу Испании.

Очень интересное противостояние нас ожидает. Давид Вилья возвращается в сборную Испании. Это прекрасная новость. Итальянцев тоже преподносят нам интригу: Джанлуиджи Буффон или Джанлуиджи Доннарумма в воротах. Плюс в составе Италии много молодых талантливых защитников, которые хотят затмить признанных мэтров обороны предыдущего поколения. Это все просто замечательно. За этим очень интересно наблюдать.

Я думаю, что совершенно спокойно и уверенно можно говорить о том, что у сборной Италии большое будущее. Но Испания это сборная, которую возглавляет просто великолепный тренер Хулен Лопетеги. Это сборная, которая прекрасно умеет играть в командный футбол, что невероятно важно. Поэтому я бы в этой встрече предложил ставку на победу испанцев, на их вот эту свежесть в игре, которая сильнее итальянского прагматизма.