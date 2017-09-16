"Хетафе" – "Барселона". Прогноз Александра Вишневского

Эксперт команды "Рейтинга Букмекеров" Александр Вишневский дал прогноз на матч "Хетафе" – "Барселона" в 4-м туре ла лиги. Наш эксперт рекомендует три ставки на этот поединок.

"Барселона" неудержима: в трех первых турах чемпионата и во встрече с "Ювентусом" каталонцы неизменно побеждали при общей разнице мячей 12:0. Однако и у "Хетафе" есть свои козыри: "синенькие" имели вдвое больше времени на подготовку к игре и имеют преимущество своего поля. "Хетафе" на старте чемпионата показал себя командой, делающей ставку на надежность обороны. В трех первых турах "Хетафе" пропустил лишь два гола, хотя календарь был не самым простым: это встречи с "Атлетиком", "Севильей" и выездное дерби с "Леганесом". Вязкая оборона, тактика мелкого фола, затяжки времени – вот с чем придется столкнуться "Барселоне" в Хетафе.

Мне кажется, раскачать оборону "Хетафе" каталонцам будет не слишком легко. Жду тут примерно такую же игру, как при прошлой выездной встрече "Барсы" против "Алавеса": игра андердогов на отбой будет поначалу приносить успех, но затем "Барселона" по мере роста усталости соперника все-таки откроет счет и потом забьет еще разок в контратаке. Рискованная ставка, но с хорошим коэффициентом: победа "Барселоны" с разницей в два мяча.

Ставка понадежнее: победа "Барсы" всухую. И еще одно интересное предложение: второй тайм результативнее первого. Отдохнувший Жерар Деулофеу наверняка выйдет в стартовом составе вместо Дембеле, ну а после перерыва реактивный и техничный француз выйдет на замену под подуставших защитников "Хетафе". Соответственно, и вероятность голов после перерыва будет выше.