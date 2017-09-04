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Германия – Норвегия. Прогноз Максима Калиниченко

Радость немцев.
Радость немцев.

Бывший полузащитник московского "Спартака", днепропетровского "Днепра" и сборной Украины, двукратный победитель чемпионата России, четвертьфиналист ЧМ-2006, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Максим Калиниченко дал прогноз на матч Германия – Норвегия отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Он полагает, что немцы выиграют со счетом 3:0.

Германия оставляет такое противоречивое впечатление. При всех своих возможностях во время игры может поменять несколько раз свое, как это объяснить, я не знаю, скажем так, положение в игре. От доминирования она может скатиться к битью мячей по трибунам. То же было в игре с чехами. По первым минутам я предполагал, что чехи на четверочку "устроятся" как минимум. Моменты, моменты, подавляющее преимущество, потом почему-то отдали это преимущество и еле-еле выиграли. Как мне кажется, еще там с ошибкой бокового, потому что вне игры там все-таки было у Хуммельса.

Опять же в игре Германии что-то предвидеть достаточно сложно. Единственное, что можно предвидеть, что она выиграет, потому что семь побед в семи матчах – это прекрасный показатель. Наверное, они идут на рекорд или повторяют рекорд. Я не знаю. В том, что выиграет команда Германии, мало кто сомневается.

Что противопоставят норвежцы, тоже сложно сказать. Все-таки не самый лучший отбор ЧМ-2018 проводит команда Норвегии. Поэтому приходится просто гадать, и я не хочу гадать на тоталы, победы в первых, во вторых таймах. Просто рискну и поставлю на точный счет, не самый популярный, 3:0 в пользу Германии, потому что больше в голову ничего не лезет на самом деле. Анализу эта пара поддается сложно. Можно, конечно, сыграть на тоталы, индивидуальные, но маленькие коэффициенты, поэтому можно немножко похулиганить.


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