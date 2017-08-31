Франция – Голландия. Прогноз Никиты Ковальчука

Создатель популярной интернет-передачи "Картавый футбол" Никита Ковальчук в качестве прогнозиста команды "Рейтинга Букмекеров" сделал прогноз на матч Франция – Голландия в рамках квалификации чемпионата мира-2018. Наш эксперт ставит на победу Франции.

У Голландии большие проблемы. В сборной закончили свое выступление представители последнего талантливого поколения, а те футболисты, которые пришли им на смену, не отвечают высоким требованиям прежде одной из лучших сборных Европы.

Что касается Франции, то это готовая команда, располагающая великолепным подбором футболистов. Французы уверены в своих силах, у них есть великолепная возможность ротации состава. На данный момент эта сборная одна из лучших в Европе. Поэтому у меня нет сомнений в том, что голландцы проиграют.