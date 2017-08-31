Франция – Голландия. Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России и Испании, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич подготовил прогноз на матч Франция – Голландия. Это встреча сборных команд в седьмом туре отборочного турнира ЧМ-2018. Она состоится в четверг на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени, пригороде Парижа. Наш эксперт предполагает, что в предстоящем матче хозяева забьют минимум два мяча.

Отборочный турнир ЧМ-2018. Главная афиша группы А: Франция – Голландия. В первом матче команд в Голландии французы победили – 1:0. Счет не совсем по игре. Французы выглядели гораздо убедительнее. Поль Погба тогда забил единственный мяч.

Мне кажется, что Франция лимит своих осечек и ошибок уже исчерпала в этой группе. Была ничья в Белоруссии и подарок от Юго Ллориса в матче со шведами. Это заставляет команду Дидье Дешама дальше идти без потерь. Французам конечно же нужно выигрывать со своей мощнейшей группой атакой, играя у себя дома, при своих болельщиках. Голландия нынешней Франции точно не соперник.

Мне кажется, что минимум два французы забьют. По крайней мере, в прошлых матчах у себя дома тем же шведам и болгарам французы забивали два и больше. Я бы здесь остановился на вариант – "индивидуальный тотал Франции больше 1,5 мяча" за 1,77. Можно было бы рассмотреть вариант и победы через тотал больше 1,5 мяча. Но возьму только индивидуальный тотал.